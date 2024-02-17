Beyazlar içinde

Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından biri olan Müge Boz, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Beyazlar içerisindeki şık AVM tarzı ile göz kamaştırdı. Yeni projeler ve reklam çekimleri için toplantı yaptıklarını belirten güzel oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra meydan katında bulunan bir restoranda öğlen yemeği yiyip günü noktaladı.