Beyonce’nin albümünde eksik şarkı skandalı

Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce'nin merakla beklenen yeni albümü çıktı. 'Act 2: Cowboy Carter' adını taşıyan albüm müzikseverlerle buluştu. 29 Mart'ta çıkan ve satış rekoru kıran albüm, Billboard 200 ve Top Country Albums listelerine birinci sıradan giriş yaptı.407 bin kopya satan albüm, 2024'ün en yüksek albüm satış rekorunu da kırdı. Öte yandan albümün bazı versiyonlarında şarkıların eksik olması tepki çekti. Şarkıcının albümünün plak ve CD baskılarını satın alanlar bazı şarkıların eksik olduğunu fark etti. Dijital albümde yer alan 5 şarkının, albümünün plak ve CD baskılarında olmadığı ortaya çıktı. Albümü alan sosyal medya kullanıcıları "Eksik bir albüm nasıl satılabilir?", "Çok yazık, en sevdiğim şarkılardan biri yok" gibi yorumlar yaptı. BBC'nin haberine göre, bu durumun tek açıklaması var: Beyonce, bu şarkıları sonradan albüme ekleme kararı aldı. Albümlerin plak versiyonları, aylar öncesinden sipariş ediliyor, bu da albümün aslında uzun zaman önce son halini aldığını gösteriyor.