Bilimlier’den eşine sahneden aşk ilanı!

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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ŞARKICI Deha Bilimlier Maslak'taki mekanda sahneye çıktı. Gecede 'Yakarım Geceleri' şarkısını seslendiren Bilimlier, "Ellerimi tutmazsan gülüm, yakarım geceleri" sözlerinin ardından, sahneden eşine ilanı aşk etti. Bilimlier, "Bu işe başladığımda Aslı'nın elini tuttum, asla bırakmayacağıma söz verdim. Ellerimi tutmazsan gülüm. Yakarım geceleri. Herkes böyle güzel aşkı bulamaz, şanslıyım" dedi. Ardından finalde dizlerinin üzerine çökerek eşine "Seni seviyorum" diye seslendi.