Bir CHP’li belediye komedisi

Sonunda bu da oldu! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görev gelir gelmez "Sizinle çalışmak istemiyorum" diyerek İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten'in işine son vermişti.Tüm sanat çevrelerinin karşı çıkmasına rağmen Erten'i azleden İzmir BB Başkanı Tugay, aradığı kriterlere uygun kimseyi bulamayınca bu kez ilanla sanat yönetmeni aramaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Erten'den boşalan koltuk için resmi internet sitesinde yayınladığı ilanla genel sanat yönetmeni aradığını duyurdu.