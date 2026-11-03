Bir çocuğu daha onu reddetti! Brad Pitt’in kızı Vivienne babasının soyadını sildi

Pazartesi sabahı (2 Kasım 2026) Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Yargıç Virginia Keeny'nin verdiği onayla birlikte, "Brangelina" efsanesinin çocuklarından Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, hayatına artık resmen "Vivienne Marcheline Jolie" olarak devam edecek.
DÖRT KARDEŞİN ORTAK KARARI
Vivienne bu kararı alan ilk çocuk değil. Daha önce 20 yaşındaki ablası Shiloh, 21 yaşındaki Zahara ve 25 yaşındaki Maddox da yasal olarak Pitt soyadından vazgeçmişti. Hatta Vivienne'in ikiz kardeşi Knox'un da, resmi bir başvuru yapmamış olsa da, geçtiğimiz yaz lise diplomasında sadece "Jolie" soyadını kullandığı biliniyor.
18 yaşındaki Vivienne ise bu kopuşun ilk sinyallerini aslında 2024 yılının Mayıs ayında, annesiyle birlikte yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikali "The Outsiders"ın tanıtım broşürlerinde sadece "Vivienne Jolie" adını kullanarak vermişti.
"KİŞİSEL NEDENLER" VE KALİFORNİYA YASALARI
Mahkeme kayıtlarına göre "kişisel nedenler" gerekçesiyle temmuz ayında başvuruda bulunan Vivienne, Kaliforniya yasalarının zorunlu kıldığı prosedürü eksiksiz yerine getirdi. 24 Temmuz ile 14 Ağustos tarihleri arasında The Los Angeles Daily Journal gazetesine art arda dört hafta boyunca ilan vererek kararını kamuoyuna duyurdu.
Gerekli sürenin dolması ve itiraz gelmemesi üzerine mahkeme süreci pazartesi günü nihayete erdi.
Gözler şimdi, 2016'daki olaylı ayrılığın ardından tam sekiz yıl süren ve 2024'te resmen sonuçlanan boşanma sürecinden yıpranarak çıkan Brad Pitt'te.
Çocuklarından birer birer gelen bu yasal kopuş hamleleri, ünlü aktör için derin bir üzüntü kaynağı olmaya devam ediyor.