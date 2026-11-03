Bir çocuğu daha onu reddetti! Brad Pitt’in kızı Vivienne babasının soyadını sildi

DÖRT KARDEŞİN ORTAK KARARI

Vivienne bu kararı alan ilk çocuk değil. Daha önce 20 yaşındaki ablası Shiloh, 21 yaşındaki Zahara ve 25 yaşındaki Maddox da yasal olarak Pitt soyadından vazgeçmişti. Hatta Vivienne'in ikiz kardeşi Knox'un da, resmi bir başvuru yapmamış olsa da, geçtiğimiz yaz lise diplomasında sadece "Jolie" soyadını kullandığı biliniyor.