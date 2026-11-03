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Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:37 Son Güncelleme: 03.11.2026 10:39

Bir çocuğu daha onu reddetti! Brad Pitt’in kızı Vivienne babasının soyadını sildi

Dünyanın en gözde çiftiyken ayrılıklarıyla Hollywood'u sarsan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocukları babalarına sırt çevirmeye devam ediyor. 18 yaşındaki Vivienne Jolie-Pitt de tıpkı diğer kardeşleri gibi mahkeme kararıyla ünlü aktörün soyadını resmi olarak hayatından çıkardı.

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Bir çocuğu daha onu reddetti! Brad Pitt’in kızı Vivienne babasının soyadını sildi
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Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki bitmek bilmeyen gerilim, çocukların soyadı kararlarıyla yepyeni ve bir o kadar çarpıcı bir boyuta ulaştı.

Bir çocuğu daha onu reddetti! Brad Pitt’in kızı Vivienne babasının soyadını sildi

Pazartesi sabahı (2 Kasım 2026) Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Yargıç Virginia Keeny'nin verdiği onayla birlikte, "Brangelina" efsanesinin çocuklarından Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, hayatına artık resmen "Vivienne Marcheline Jolie" olarak devam edecek.

Bir çocuğu daha onu reddetti! Brad Pitt’in kızı Vivienne babasının soyadını sildi

Avukatı Peter Kenneth Levine'in uzaktan bağlantıyla katıldığı duruşmada herhangi bir itiraz olmaması üzerine karar hızla onandı.

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Bir çocuğu daha onu reddetti! Brad Pitt’in kızı Vivienne babasının soyadını sildi

DÖRT KARDEŞİN ORTAK KARARI

Vivienne bu kararı alan ilk çocuk değil. Daha önce 20 yaşındaki ablası Shiloh, 21 yaşındaki Zahara ve 25 yaşındaki Maddox da yasal olarak Pitt soyadından vazgeçmişti. Hatta Vivienne'in ikiz kardeşi Knox'un da, resmi bir başvuru yapmamış olsa da, geçtiğimiz yaz lise diplomasında sadece "Jolie" soyadını kullandığı biliniyor.

Bir çocuğu daha onu reddetti! Brad Pitt’in kızı Vivienne babasının soyadını sildi

18 yaşındaki Vivienne ise bu kopuşun ilk sinyallerini aslında 2024 yılının Mayıs ayında, annesiyle birlikte yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikali "The Outsiders"ın tanıtım broşürlerinde sadece "Vivienne Jolie" adını kullanarak vermişti.

Bir çocuğu daha onu reddetti! Brad Pitt’in kızı Vivienne babasının soyadını sildi

"KİŞİSEL NEDENLER" VE KALİFORNİYA YASALARI

Mahkeme kayıtlarına göre "kişisel nedenler" gerekçesiyle temmuz ayında başvuruda bulunan Vivienne, Kaliforniya yasalarının zorunlu kıldığı prosedürü eksiksiz yerine getirdi. 24 Temmuz ile 14 Ağustos tarihleri arasında The Los Angeles Daily Journal gazetesine art arda dört hafta boyunca ilan vererek kararını kamuoyuna duyurdu.

Bir çocuğu daha onu reddetti! Brad Pitt’in kızı Vivienne babasının soyadını sildi

Gerekli sürenin dolması ve itiraz gelmemesi üzerine mahkeme süreci pazartesi günü nihayete erdi.

Bir çocuğu daha onu reddetti! Brad Pitt’in kızı Vivienne babasının soyadını sildi

Gözler şimdi, 2016'daki olaylı ayrılığın ardından tam sekiz yıl süren ve 2024'te resmen sonuçlanan boşanma sürecinden yıpranarak çıkan Brad Pitt'te.

Bir çocuğu daha onu reddetti! Brad Pitt’in kızı Vivienne babasının soyadını sildi

Çocuklarından birer birer gelen bu yasal kopuş hamleleri, ünlü aktör için derin bir üzüntü kaynağı olmaya devam ediyor.

Bir çocuğu daha onu reddetti! Brad Pitt’in kızı Vivienne babasının soyadını sildi

"Brangelina" masalı sona erse de, yarattığı enkazın artçı sarsıntıları Hollywood'un gündemini uzun süre daha meşgul edecek gibi görünüyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Bir çocuğu daha onu reddetti! Brad Pitt’in kızı Vivienne babasının soyadını sildi
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