Bir ev parası topladılar

Kıbrıs Girne'de bir otelde sahne alan şarkıcı İzzet Yıldızhan, yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı gecede sevilen şarkılarını seslendirdi. Geçtiğimiz günlerde oğlu Mustafa'yı evlendiren şarkıcı, takılan takılarla ilgili "Sizi memnun etti mi?" sorusuna "Doğuda bakıyorsunuz; aşiret düğünlerine falan gelen dostlarımdan böyle bir beklentim yok ama herkese geldiği için çok teşekkür ederim. Herkes kendine düşeni, yakışanı yaptı. Düğünlerde takılan takılar gelin ve damada yardımcı olmak amacıyla yapılan bir adettir. Yaklaşık bir ev parası kadar para topladılar" yanıtını verdi.