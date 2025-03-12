Bir gece masalı nefesleri kesiyor

Geçtiğimiz akşam atv'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran dizi, yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Mahir ve Canfeza konağa iftara giderken; pusu kuran Selim, Mahir'i vurur. Hastaneye kaldırılan Mahir, hayati tehlikeyi atlattı. Hastaneye gelen ve Canfeza'yı kaçırmaya Selim'i Kürşat engelledi. Selim, çareyi kaçıp saklanmakta buldu. İyileşen Mahir ise Selim'in peşine düştü. Nikahı erteleyen Kürşat ve Gülizar, Mahir'in iyileşmesi ile gün aldı. Ezra Nine, Afet Hanım'a bu tarihi haber verdi. Afet Hanım, Ferman'ı da alarak bu nikahı engellemek için harekete geçti ve Gülizar'ı kaçırdılar. Bu arada beklenmedik bir anda Kürşat'ın oğlu ortaya çıktı. Mahir annesini ararken, ormanlık alanda 50 yaşında bir kadının cesedinin bulunduğu haberi geldi. Olay yerine giden Mahir, annesinin olmaması umudu ile ceset torbasını açtı.