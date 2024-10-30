‘Bir Gece Masalı’ solukları kesti

atv ekranlarında dokuzuncu bölümüyle izleyicisiyle buluşan, Bir Gece Masalı önceki akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan dokuzuncu bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Burak Deniz'in hayat verdiği Mahir karakterinin Zeybek oynaması sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı. İlgi çeken bölümde, Selim, Kürşat ile anlaştı. Canfeza ile Mahir'in evliliğini önlerse Selim, Sıla'yı bırakacaktır. Eğer tam tersi olursa Sıla'yı vuracaktır. Cabir Ağa ise öfkesi ile herkesi yakıp yıkar. Vurduğu öz oğlu hastanede ölür. Kürşat ise Canfeza'nın en mutlu anında ortaya çıkar. Gerilimli ve heyecanlı olaylar birbirini izler.