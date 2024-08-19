‘Bir Gece Masalı’dan nefes kesen yeni tanıtım

atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Bir Gece Masalı'nın yeni tanıtımı izleyicilerle buluştu. Dizinin tanıtımında, Emre Kabakuşak'ın yönetmenliğinde çekilen ve Eda Tezcan'ın kaleme aldığı masalsı hikaye öne çıkıyor. Dizi, Pamukkale'nin büyülü atmosferinden İstanbul'daki Asaf Bey konağına uzanan güçlü bir aşkı anlatıyor. Burak Deniz'in canlandırdığı komiser 'Mahir' ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı Yörük kızı 'Canfeza' arasındaki imkansız aşk tanıtımda öne çıkarken; dizi sürükleyici atmosferi ve derinlikli karakterleri ile dikkat çekiyor. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal'ın da rol aldığı, yeni yayın döneminde seyirciyle buluşacak dizinin tanıtımları milyonlarca kez izlendi ve paylaşıldı.