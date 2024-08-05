‘Bir Gece Masalı’nın jenerik müziğine tam not

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrol oynadığı 'Bir Gece Masalı' adlı dizinin jenerik müziği izleyici ile buluştu. Yeni sezonda atv'de yayınlanacak dizinin jenerik müziği 'Sevda Koydum Adını' ise şimdiden büyük beğeni topladı. Beste ve düzenlemesi Alp Yenier'e ait olan parçayı Simge Sağın seslendirdi. Dizinin atmosferini ve ruhunu başarı ile anlatan parça övgü dolu yorumlar aldı. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncuları ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper gibi birçok isim de yer alıyor. 'Bir Gece Masalı'; komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.