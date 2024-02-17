Bir gün o da beni dinleyecek

Şarkıcı Semicenk, geçtiğimiz akşam Bostancı'da konser verdi. Başarılı sanatçı sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. "Yeni nesil bir sanatçı olmanıza rağmen seyirci kitlesinin farklı yaş gruplarından oluştuğunu gördük. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?" sorusuna Semicenk, "Olgun bir ruha sahip olduğumu ve şarkılarımda da bunu yansıttığını düşünüyorum. Beni dinlemeye gelen herkese teşekkür ederim" diye yanıt verdi.Her ay yeni bir şarkıyla dinleyicilerle buluştuğu kendisine hatırlatılan Semicenk, "Sürekli çalışıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyorum" dedi. "Dijital müzik platformlarının zirvesinde aylardır, dünyada Taylar Swift, Türkiye'de Semicenk var. O da sizi dinliyor mudur?" sorusunu Semicenk, "İnşallah bir gün dinleteceğiz" diye cevapladı.