Bir Küçük Gün Işığı dizisine sürpriz isim!

Sinan Kaptanoğlu karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan Oğuz, eşini kaybetmiş bekar bir babayı canlandıracak. Yolu sürpriz bir şekilde Dila ile kesişecek Sinan'ın gelişi ile yaşanacak gelişmeler şimdiden merak edilirken, setten ilk karelerde basınla paylaşıldı.