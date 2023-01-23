Bir Küçük Gün Işığı’ında Elif’in şüpheleri Fırat’ı uzaklaştırıyor!

Elif, Cemil'le konuşup gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır ama Cemil de Ümran'dan taraf olur. Elif, Ayaz Ailesi'nin Fırat'tan bir şey sakladığını iddia ettikçe Fırat ondan uzaklaşır. Fırat, Elif'le tartışmamak için bir süre çiftlikte kalmaya karar verir. Elif, Fırat'a fazla yüklendiğini anlar, çiftliğe gidip aşkına sahip çıkmak ister ancak Fırat'ın yanında başka bir kadın vardır.