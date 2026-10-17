"Bir yağlı kapı daha buldun" demişti...İbrahim Karakaş’ın yeni eşi evi terk etti!

59 yaşındaki Zopun ile yakınlaşan Karakaş, zamanla yeni bir ilişkiye başladı. Çiftin, birlikteliklerini evlilikle taçlandırarak geçtiğimiz ay nikah masasına oturdukları ortaya çıkmıştı.

Evlendikten 15 gün sonra kalp krizi geçiren ve sağlığına kavuşan Karakaş, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" açıklamasında bulunmuştu. Müge Zop ise "Dilber Hanım'ı çok severdim ve kendisine büyük saygı duyardım. Vefatına çok üzüldüm, Allah rahmet eylesin; keşke yaşasaydı. İbrahim'in her zaman yanındayım, ömrümüzün sonuna kadar birbirimize destek olmaya devam edeceğiz" demişti.