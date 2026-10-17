"Bir yağlı kapı daha buldun" demişti...İbrahim Karakaş’ın yeni eşi evi terk etti!

2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın ardından eşi İbrahim Karakaş, uzun süre yaşadığı kayıpla gündeme gelmişti. 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sanatçının vefatı, ailesini ve hayranlarını derinden üzmüştü.
Eşinin ölümünden sonra bir daha evlenmeyi düşünmediğini dile getiren 61 yaşındaki İbrahim Karakaş'ın hayatı, estetisyen Müge Zopun ile tanışmasının ardından farklı bir yöne evrildi.
59 yaşındaki Zopun ile yakınlaşan Karakaş, zamanla yeni bir ilişkiye başladı. Çiftin, birlikteliklerini evlilikle taçlandırarak geçtiğimiz ay nikah masasına oturdukları ortaya çıkmıştı.
Evlendikten 15 gün sonra kalp krizi geçiren ve sağlığına kavuşan Karakaş, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" açıklamasında bulunmuştu. Müge Zop ise "Dilber Hanım'ı çok severdim ve kendisine büyük saygı duyardım. Vefatına çok üzüldüm, Allah rahmet eylesin; keşke yaşasaydı. İbrahim'in her zaman yanındayım, ömrümüzün sonuna kadar birbirimize destek olmaya devam edeceğiz" demişti.
Ancak Karakaş'ın, "Dilber'in acısını Müge ile yendim" şeklindeki sözleri, Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik'in tepkisini çekti.
2. Sayfa'nın haberine göre Çelik, Karakaş'a yönelik açıklamasında, "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge Hanım'ı sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun" ifadelerini kullandı.
İbrahim Karakaş ise suçlamalara karşı, şu ifadeleri kullandı:
Açıklamaların amacını anlamıyorum. Dilber Hanım hayattayken ailesine Düzce'de 600-700 metrekare içinde beş ev verdim. Öz babaları benim onlara yaptığımı yapmadı. Arabayı sattığımı söylüyorlar; mal benim, istersem satarım. Dilber Hanım'ın ne malı varmış, ne mülkü varmış? Hepsini onlara verdim. Atılan bu yalanlar yüzünden eşim Müge evi terk etti. Öyle kaliteli bir kadının evi mi yok ki gelip benim evimde otursun.
Filiz Çelik'in bu çıkışının ardından Müge Zopun'un Karakaş'tan ayrıldığı öne sürüldü.
"Evlilikten geri adım attım"
Eşinin yeniden bir araya gelme isteğine ise Zopun'un, "Evlilikten geri adım attım, zamana ihtiyacım var" yanıtını verdiği belirtildi.
Hakkında çıkan haberler ve ortaya atılan iddialardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Müge Zop, evlilik kararıyla ilgili geri adım attığını açıkladı. Haksız ithamlarla karşı karşıya kaldığını belirten Zopun, Dilber Hanım'ı tanımadığını ifade ederek, "Ben bunları hak etmiyorum. Kimsenin 'yağlı kapısı' değilim. Evlilik kararımı şimdilik geri çektim. İlişkimiz hakkında yorum yapılmadan önce bize zaman tanınmasını istiyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Yaşanan gelişmeler, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.