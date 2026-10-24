Biten aşkın ardından ilk kez konuştu! Pelin Uluksar’dan şaşırtan Allan Hakko itirafı!

KISKANÇLIK İDDİALARINA YANIT

Magazin kulislerinde dolaşan ayrılık nedeninin "kıskançlık" olduğu yönündeki söylentilere de açıklık getiren Pelin Uluksar, bu iddiaları gülümseyerek yalanladı. Haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirten yetenekli isim, şu sıralar odağını tamamen işine çevirdiğini ifade etti. Sektörde çok şanslı bir insan olduğunu ve yeni projeler için koşturmalı bir döneme girdiğini müjdeleyen oyuncu, "Çok içime sinen bir proje var, yakında o başlayacak inşallah" diyerek hayranlarına da ekranlara döneceğinin sinyalini verdi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör