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Giriş Tarihi: 24.10.2026 13:22

Biten aşkın ardından ilk kez konuştu! Pelin Uluksar'dan şaşırtan Allan Hakko itirafı!

Cemiyet hayatının ve magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Pelin Uluksar ve iş insanı Allan Hakko cephesinden beklenmedik bir kötü haber geldi! Gözde çiftin ani ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, bu sürpriz ayrılığın arkasında ne yatıyor? "Kıskançlık" iddialarına ünlü oyuncu Pelin Uluksar ne cevap verdi? İşte çok konuşulacak o açıklamalar...

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Biten aşkın ardından ilk kez konuştu! Pelin Uluksar’dan şaşırtan Allan Hakko itirafı!
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Cemiyet hayatının ve magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Pelin Uluksar ve iş insanı Allan Hakko cephesinden beklenmedik bir kötü haber geldi! Gözde çiftin ani ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, bu sürpriz ayrılığın arkasında ne yatıyor? "Kıskançlık" iddialarına ünlü oyuncu Pelin Uluksar ne cevap verdi? İşte çok konuşulacak o açıklamalar...

Başarılı oyuncu Pelin Uluksar ve cemiyetin tanınmış isimlerinden Allan Hakko'nun uzun süredir devam eden büyük aşkı sessiz sedasız sona erdi. Katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, kariyer planlamalarından bahsederken özel hayatıyla ilgili de ilk kez bu kadar net konuştu.

DOSTÇA VEDA ETTİLER

Uluksar, Allan Hakko ile ayrıldıklarını doğrulayarak, "Sevgi ve saygı çerçevesi içinde ayrıldık. Dostluğumuz baki. O da mutlu olsun, çok isterim" sözleriyle ilişkilerinin medeni bir şekilde sonlandığını vurguladı.

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Kendisinin çok iyi bir insan olduğunu belirten oyuncu, eski sevgilisiyle aralarındaki dostluğun kalıcı olduğunu da sözlerine ekledi.

KISKANÇLIK İDDİALARINA YANIT

Magazin kulislerinde dolaşan ayrılık nedeninin "kıskançlık" olduğu yönündeki söylentilere de açıklık getiren Pelin Uluksar, bu iddiaları gülümseyerek yalanladı. Haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirten yetenekli isim, şu sıralar odağını tamamen işine çevirdiğini ifade etti. Sektörde çok şanslı bir insan olduğunu ve yeni projeler için koşturmalı bir döneme girdiğini müjdeleyen oyuncu, "Çok içime sinen bir proje var, yakında o başlayacak inşallah" diyerek hayranlarına da ekranlara döneceğinin sinyalini verdi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Biten aşkın ardından ilk kez konuştu! Pelin Uluksar'dan şaşırtan Allan Hakko itirafı!
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