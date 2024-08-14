Bitmeyen tatil

ŞEYDA Çoşkun oyuncu arkadaşı Sema Öztürk'le Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak'ta bulunan evlerinin iskelesinden denize giren Şeyda Çoşkun, yürek hoplattı. Öztürk'ün iskeleden atlama biçimi görenleri hayrete düşürdü.Belçim Bilgin, Kanadalı sevgilisi Alfredo Di Blasio'yla tatil sezonunu açtı. Bodrum Güllük'te gözlerden uzak kaldıkları evlerinde aşk yaşayan çifte, yaşlı bir kadının eşlik ettiği görüldü.Kenan Doğulu eşi Beren Saat ve kardeşi Ozan Doğulu'yla Türkbükü'nde denize girerken görüntülendi. Ozan Doğulu'nun kızları da amcası ve yengesi Beren Saat'e eşlik etti. Denizde keyifli dakikalar geçiren ailenin bu halleri objektiflere böyle yansıdı.MELIS Sütşurup, önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi. Gittiği beach'te mavi bikinisiyle boy gösteren güzel, tatilin tadını çıkarmaya devam etti. Mustafa Sandal'ın işleri için eşinin yanında olamadığı öğrenildi.DÜZGÜN fiziği ile dikkat çeken manken Lara Surol, tatili sezonunu geç açan ünlüler kervanına katıldı. Önceki gün Türkbükü'nde görüntülenen güzel, telefon trafiğinin ardından kendisini serin sulara bıraktı.