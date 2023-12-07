"Bitmez" sanılan ilişkiye büyük darbe! Dünya starının yeni yıl planı şaşırttı: "Ağırlıklarınızdan kurtulun"

Salı akşamı, Instagram'da yaptığı bir canlı yayında; kariyer, mali ve kişisel yaşamıyla ilgili neler beklediğini bildiğini söyleyen Cardi B, bunun için öncelikle "ölü ağırlıklarından" kurtulmayı önerdi ve takipçileri bunun "Offset" ile ilgili bir öneri olduğuna dair yorumlarda bulundu.