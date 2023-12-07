"Bitmez" sanılan ilişkiye büyük darbe! Dünya starının yeni yıl planı şaşırttı: "Ağırlıklarınızdan kurtulun"

Salı akşamı, Instagram'da yaptığı bir canlı yayında; kariyer, mali ve kişisel yaşamıyla ilgili neler beklediğini bildiğini söyleyen Cardi B, bunun için öncelikle "ölü ağırlıklarından" kurtulmayı önerdi ve takipçileri bunun "Offset" ile ilgili bir öneri olduğuna dair yorumlarda bulundu.
Canlı yayın esnasında; birçok insanın da 'ölü ağırlık' olduğunu söyleyen Cardi B, karşıdaki insanların "duygularını" önemsemenin, onları korumaya çalışmanın buna sebep olduğunu söyledi.
Cardi B, Pazartesi günü Offset'i takip etmeyi bırakmıştı. Offset de Cardi B'yi takibi bıraksa da 5 hayran hesabını hala takip etmeye devam ediyor.
Cardi ve Offset, en son 13 Ekim'de Miami'deki LIV Nightclub'da ikinci stüdyo albümü Set It Off'un çıkış partisine katılırken birlikte fotoğraflanmışlardı ve her zamanki gibi mutlu görünüyorlardı.