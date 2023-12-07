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Giriş Tarihi: 7.12.2023 11:16 Son Güncelleme: 7.12.2023 11:30

"Bitmez" sanılan ilişkiye büyük darbe! Dünya starının yeni yıl planı şaşırttı: "Ağırlıklarınızdan kurtulun"

Son zamanların en çok konuşulan isimlerden biri olan Cardi B, kocası Offset’i takipten çıktı! Yeni yıla girme kararlarından bahseden Cardi B takipçilerine, “ağırlıklarından kurtulmayı” önerdi. Offset ile olan inişli çıkışlı ilişkisi sebebiyle magazin gündeminde yıllarca adındna söz ettiren yıldız, ilişkisini artık "ölü bir ağırlık" olarak gördüğüne dair önemli açıklamalarda bulundu.

Salı akşamı, Instagram'da yaptığı bir canlı yayında; kariyer, mali ve kişisel yaşamıyla ilgili neler beklediğini bildiğini söyleyen Cardi B, bunun için öncelikle "ölü ağırlıklarından" kurtulmayı önerdi ve takipçileri bunun "Offset" ile ilgili bir öneri olduğuna dair yorumlarda bulundu.

Canlı yayın esnasında; birçok insanın da 'ölü ağırlık' olduğunu söyleyen Cardi B, karşıdaki insanların "duygularını" önemsemenin, onları korumaya çalışmanın buna sebep olduğunu söyledi.

"İnsanların duygularını önemsemekten yoruldum" diyen yıldız, artık önceliğinin kendisi olduğunu açıkladı.

279,6 milyon sosyal medya takipçisine sahip hesabında Cardi B, "gelecek yılı" yalnızca "kendisinden ibaret" hale getireceğini anlattı.

Cardi B, Pazartesi günü Offset'i takip etmeyi bırakmıştı. Offset de Cardi B'yi takibi bıraksa da 5 hayran hesabını hala takip etmeye devam ediyor.

Cardi ve Offset, en son 13 Ekim'de Miami'deki LIV Nightclub'da ikinci stüdyo albümü Set It Off'un çıkış partisine katılırken birlikte fotoğraflanmışlardı ve her zamanki gibi mutlu görünüyorlardı.

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"Bitmez" sanılan ilişkiye büyük darbe! Dünya starının yeni yıl planı şaşırttı: "Ağırlıklarınızdan kurtulun"
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