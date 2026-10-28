"Bizim kuşağın çoğunda vardır...." Cihat Tamer'in şöhret hakkındaki o sözleri dikkat çekti!

Sanat dünyasında yıllarını geride bırakan, rol aldığı projelerle milyonların sevgisini kazanan Cihat Tamer, katıldığı bir programda mesleğin görünmeyen yüzüne dair çarpıcı gerçekleri paylaştı.
"Biz bu mesleğe başlarken hani meşhur olalım, para pul kazanalım falan diye başlamadık. Bizim kuşağın çoğunda bu vardır. Ama sonradan para da kazandık tabii. Meşhur da olduk. Tanındık da."
Yıllardır halkın tanıdığı, saygı duyduğu usta bir oyuncu olmanın maddi anlamda her kapıyı açmadığını belirten Tamer, "Buradaki ünlülük meselesi ama size ekmek yediriyor mu?" sorusuna şöyle bir yanıt verdi:
"Yok. o kadar. Ekmek yok. Ekmeği kendimiz işte kazarak bir yerlere geldik. Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz."