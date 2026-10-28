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Giriş Tarihi: 28.10.2026 07:29

"Bizim kuşağın çoğunda vardır...." Cihat Tamer'in şöhret hakkındaki o sözleri dikkat çekti!

Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta isimlerinden Cihat Tamer, oyunculuk mesleği hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Yıllardır tanınan bir yüz olmasına rağmen asıl amacının şöhret olmadığına dikkat çeken Tamer, sözleriyle ezber bozdu.

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Bizim kuşağın çoğunda vardır.... Cihat Tamer’in şöhret hakkındaki o sözleri dikkat çekti!
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Sanat dünyasında yıllarını geride bırakan, rol aldığı projelerle milyonların sevgisini kazanan Cihat Tamer, katıldığı bir programda mesleğin görünmeyen yüzüne dair çarpıcı gerçekleri paylaştı.

Günümüzdeki şöhret ve para odaklı genç kuşak oyunculara kıyasla bambaşka bir dönemden gelen usta sanatçı, 65 yıllık kariyerine rağmen şöhretin tek başına karın doyurmadığını net bir dille ifade etti.

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"BİZ BU MESLEĞE PARA PUL İÇİN BAŞLAMADIK"
Kendi kuşağındaki sanatçılardan ziyade sanata aşkla bağlandığını vurgulayan Cihat Tamer, mesleğe ilk adım attıkları yıllardaki saf niyeti şu sözlerle anlattı:

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"Biz bu mesleğe başlarken hani meşhur olalım, para pul kazanalım falan diye başlamadık. Bizim kuşağın çoğunda bu vardır. Ama sonradan para da kazandık tabii. Meşhur da olduk. Tanındık da."

Yıllardır halkın tanıdığı, saygı duyduğu usta bir oyuncu olmanın maddi anlamda her kapıyı açmadığını belirten Tamer, "Buradaki ünlülük meselesi ama size ekmek yediriyor mu?" sorusuna şöyle bir yanıt verdi:

"Yok. o kadar. Ekmek yok. Ekmeği kendimiz işte kazarak bir yerlere geldik. Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz."

İlerleyen yaşına rağmen kariyerine ter döktüğünü belirten usta oyuncunun şöhret hakkındaki bu sözleri, günümüzde sanatçılığa ve oyunculuğa dair bakışın farkını ortaya koydu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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"Bizim kuşağın çoğunda vardır...." Cihat Tamer'in şöhret hakkındaki o sözleri dikkat çekti!
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