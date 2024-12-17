Böbrek nakli olduğu hastaneye kaldırıldı

ŞarkıcıFerdi Tayfur, Marmaris ilçesi Adaköy Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı. Tayfur, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tayfur'un soğuk algınlığına bağlı olarak hastalandığı açıklandı. Tayfur, daha sonra ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.Hastane yetkilileri Tayfur'a gereken tüm müdahalelerin yapıldığını söyledi. Sanatçı, 29 Nisan günü oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledilmişti. O dönem nakli bir süre önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Alper Demirbaş yapmıştı. Tayfur'un şimdi aynı hastanede tedavisi sürüyor.