Bodrum’dan sonra İstanbul turu

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelmişti. Daha önceki yıllarda sık sık geldiği Bodrum'da yeniden tatil yapan Campbell, Türkbükü'nde gazetecilerden kaçmak için girdiği dükkandan 10 çift sandalet almıştı. Görüntü alınmasını istemeyen ve tatilini gözlerden uzak yapmaya çalışan model, geçtiğimiz günlerde Mikonos'taki Keinemusik konserine gidip eğlendi.Campbell, daha sonra grupla birlikte gizlice İstanbul'a geldi. Ünlü model, Keinemusik'in Tersane İstanbul'daki konserini izlemeye grup üyeleriyle birlikte deniz yoluyla geldi.İstanbul'da deniz turu atan Campbell, daha sonra herkesten gizlediği yeni aşkı DJ Rampa ile mekana giriş yaptı. Gözlüğünü takıp grubu en önde izleyen Campbell, dans edip gönlünce eğlendi. Konser sırasında gruba bir tepsi baklava ikram edildi. Ekip elden ele dolaşıp sahneye ulaşan baklavayı yedi.