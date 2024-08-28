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Giriş Tarihi: 29.8.2024

Bodrum’u sinek ve buz vurdu

Bodrum’a tatile gidenler şokta! Gölköy ve Göltürkbükü sivrisinek istilası altında... Mekanlarda içeceklere konulan buzlar ise tatilcileri hasta ediyor. Hastanelere koşanlar durumdan şikayetçi...

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Bodrum’u sinek ve buz vurdu
Türkiye'nin gözde tatil beldesi Bodrum, yazın son haftalarında akıl almaz olaylara sahne oluyor! Tatilciler, su ve buzlardan yayılan salgın ve sivrisinek istilasıyla mücadele ediyor. Mekanlarda içeceklere konulan buzlar ve içtikleri sudan rahatsızlanan kişiler, mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtilerle hastanelere başvuruyor. Tatilciler, serum takviyesiyle bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu ediliyor. Sağlık yetkilileri, tatil bölgelerinde temiz su kaynaklarına dikkat çekerek, buz kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor.




NEFES ALINAMIYOR
Özellikle sıcak yaz günlerinde serinlemek için tercih edilen buzlu içeceklerin, hijyenik olmayan koşullarda hazırlanması durumunda büyük bir sağlık riski taşıdığı belirtiliyor. Gölköy ve Göltürkbükü sakinleri de sivrisinek istilası nedeniyle zor günler geçiriyor. Bölgedeki eski su birikintilerinden kaynaklanan sivrisinekler, özellikle sıcak yaz akşamlarında herkesi canından bezdiriyor.
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Bodrum’u sinek ve buz vurdu
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