Boğaz’da rap fırtınası

Rap müziğin sevilen ismi Sefo önceki gün Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne aldı. Müzikseverlerin heyecanla beklediği konserde rap rüzgarı estiren Sefo, 'Bilmem Mi', 'Rest', 'Affettim' gibi hit parçalarını art arda seslendirdi. Ünlü şarkıcıya, binlerce rap tutkunu saatlerce eşlik etti. Konserin ilerleyen dakikalarında beyaz bir takım elbiseyle sevenlerinin karşısına çıkan Sefo, "Bugün bu güzel yerde, Müslüm Baba'yı anmak ve sevgimizi belli etmek için bu güzel kıyafeti giydim" dye konuştu.