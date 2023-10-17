‘Boşanma iddiası yalan mutlu bir aile hayatım var’

ÜNLÜ şarkıcı Serkan Kaya, geçtiğimiz günlerde Florya'da bir balıkçıda objektiflere takıldı. Ailesi ve iş arkadaşları ile birlikte akşam yemeği yiyen sanatçı, 2013 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ayşegül Kaya ile evliliğinde sorunlar yaşadığı ve boşanacağı iddiaları üzerine gelen sorulara şöyle yanıt verdi: "Aile hayatımda sorunlu olduğum düşüncesi bir yanılgı, çok şükür eşimle ve çocuklarımla mutlu bir hayatım var. Malum ki bu yaz fazla tatil yapamadım, aileyi biraz yalnız bıraktım, ama her şeyi onlar için yapıyorum."