Botoks zehirlenmesi yaşadı kadınları uyardı

Ünlü şarkıcı Hatice, son haliyle sevenlerini korkuttu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hatice, diş sıkma problemi yüzünden botoks yaptırdığını ve hayatının olumsuz etkilendiğini söyledi.Hatice, "Hakkımda 'Yanlış botoks mağduru oldu' diye bir haber çıktı. Bu güzellik adına yapılan bir şey değildi. Diş sıkma problemi yaşıyorum. Onun için yaptırdım. Herhangi bir güzellik merkezinde yaptırmadım. Bir dişçiye gittim, botoks yaptırdım. İlk defa yaptırdığım bir şey değil. İlk iki gün yeme, yutma, çiğneme problemi yaşadım. Hiçbir şey yiyemediği ve yutkunamadığımı düşünün. Sonrasında kollarımda ve ayaklarımda dermansızlık, uyuşma oldu. Hasta mı oluyorum acaba dedim, öyle bir şey de olmadı" ifadelerini kullandı.Masseter botoksu, diş sıkma ve gıcırdatma gibi sorunları azaltmak ve çene estetiğini iyileştirmek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu işlemle çene kasının aşırı aktivitesine bağlı büyüme ve sertleşmeyi kontrol altına alınır.