Boz ve Bahadır’ı annelik heyecanı sardı

Magazin dünyasının ünlü isimleri önceki akşam davette bir araya geldi. Davete katılanlar arasında 6 aylık hamile olan Alina Boz ve yine karnı burnunda Gökçe Bahadır da vardı. Boz, "Günlerim gezerek ve yürüyüş yaparak geçiyor, bir tık şekerim çıktı. Bundan dolayı bir diyet durumum oldu, yani şekeri ve karbonhidratı azalttım. Aşerme yaşamadım ama" dedi. Gökçe Bahadır'a ise davette müzisyen eşi Emir Ersoy eşlik etti.

Bahadır "Bu süreçte insanın kafası çok karışık oluyor, çok fazla bilgiye erişebiliyoruz. Bana en çok söylenen şey şu: 'Sen zaten içgüdüsel olarak her şeyi hissedeceksin, o yüzden lütfen kendini akışa bırak.' En sevdiğim cümle bu oldu" diye konuştu. Ersoy ise, "Yorucu oluyor ama çok heyecanlıyım, hayatımız hayallerle dolu geçiyor, hayallerimize evde biri daha girecek" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör