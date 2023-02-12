Bozdağ’dan 3 milyon yardım

Bozdağ Film'in kurucusu Mehmet Bozdağ depremzedelere yolladıkları yardımları açıkladı. "Bozdağ Film olarak yaraları sarmak için setlerimizi durdurarak depremin ikinci günü yola çıktık. Bu zor günlerde depremzede vatandaşlarımızın ve devletimizin yanındayız" diyen Bozdağ, 3 milyon lira nakdi yardım yaptıklarını açıkladı.Bozdağ ayrıca 22 bin 400 polar kıyafet, 3 bin battaniye, 3 bin taşınabilir şarj cihazı, 300 uyku tulumu, 9 karavan, 4 mobil jeneratör, 3 ambulans, 3 WC karavanı, 3 TIR su, 2 kamyon gıda yardımı, 1 kamyon sağlık malzemesi ve 42 personelle sahada olduklarını belirtti.