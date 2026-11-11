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Giriş Tarihi: 11.11.2026

Brand'e cinsel saldırı suçlarından 10,5 yıl hapis cezası

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Brand’e cinsel saldırı suçlarından 10,5 yıl hapis cezası
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İNGİLİZ komedyen Russell Brand, şöhrete kavuştuğu dönemde bir kadına tecavüz ettiği, üç kadına da cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sıra dışı stand-up gösterileriyle dikkat çeken komedyen, suçsuz olduğunu savunmuş ve tüm cinsel ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu söylemişti. Jüri, altı şikâyetçiden dördüne yönelik saldırılar nedeniyle Brand'i suçlu buldu. Savcı Jones, "Brand, şöhretiyle kazandığı gücü kötüye kullandı" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Brand'e cinsel saldırı suçlarından 10,5 yıl hapis cezası
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