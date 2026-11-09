Bruce Willis’in son hali sevenlerini üzdü! Yakın çevresinden yürek burkan açıklama

"KENDİ DÜNYASINDA YAŞIYOR"
Kaynaklara göre, usta oyuncu mental olarak büyük bir gerileme yaşadı ve artık "kendi dünyasında" yaşıyor.
Gençlik yıllarındaki enerjik ve konuşkan halinden eser kalmayan ünlü aktör, yakınları tarafından artık "Bay Sakin" olarak anılıyor.
EŞİ EMMA HEMİNG'DEN DEV BAKIM YATIRIMI
Hastalığın ilerlemesiyle birlikte yakınlardaki tek katlı bir evde, 24 saat profesyonel bakımla yaşamını sürdüren Willis için eşi Emma Heming Willis büyük bir özveri gösteriyor.
Aylık bakım maliyetinin 30 bin doları aştığı belirtilirken, sigortanın bu masrafları karşılamadığı ve Heming'in ailenin devasa servetinden bu süreçte büyük bir harcama yaptığı ifade ediliyor.
SON ZAMANLARDA EN BÜYÜK KEYFİ
Zaman zaman karavanda gezintilere çıkan, dondurma yemekten keyif alan ve en büyük huzuru Neil Diamond şarkılarını dinlemekte bulan Willis, geçmişteki kekemelik sorunlarıyla da yeniden mücadele ediyor.
Konuşurken kelimeleri bulmakta uzun süre duraksayan oyuncu, buna rağmen ailesinin ve çocuklarının sevgisiyle kuşatılmış durumda.
DEMİ MOORE VE ÇOCUKLARINDAN BÜYÜK VEFA
Eski eşi Demi Moore ve çocukları Rumer, Scout, Tallulah ile küçük kızları Mabel ve Evelyn, bu zorlu süreçte bir an olsun Bruce Willis'i yalnız bırakmıyor.