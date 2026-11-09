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Giriş Tarihi: 09.11.2026 15:19

Bruce Willis'in son hali sevenlerini üzdü! Yakın çevresinden yürek burkan açıklama

Hollywood'un unutulmaz aksiyon yıldızı Bruce Willis, 2022 yılında önce konuşma bozukluğu (afazi) teşhisiyle sahnelerden uzaklaşmış, ardından frontotemporal demans (FTD) mücadelesiyle sevenlerini yasa boğmuştu. Hastalığının dördüncü yılında, 71 yaşındaki efsane oyuncunun sağlık durumuna ve günlük yaşamına dair yakın çevresinden yeni ve yürek burkan detaylar geldi.

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Bruce Willis’in son hali sevenlerini üzdü! Yakın çevresinden yürek burkan açıklama
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Frontotemporal demansla mücadele eden 71 yaşındaki Bruce Willis'in sağlık durumunun kötüleştiği öne sürüldü. Yakın çevresinden gelen iddialara göre kendi dünyasında yaşayan efsane oyuncunun bakım masrafları ayda 30 bin doları aşıyor.

Bruce Willis’in son hali sevenlerini üzdü! Yakın çevresinden yürek burkan açıklama

"KENDİ DÜNYASINDA YAŞIYOR"

Kaynaklara göre, usta oyuncu mental olarak büyük bir gerileme yaşadı ve artık "kendi dünyasında" yaşıyor.

Bruce Willis’in son hali sevenlerini üzdü! Yakın çevresinden yürek burkan açıklama

Kendi durumunun tam olarak farkında olmasa da bir gariplik sezinleyen Willis, sessiz ve sakin bir döneme girdi.

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Bruce Willis’in son hali sevenlerini üzdü! Yakın çevresinden yürek burkan açıklama

Gençlik yıllarındaki enerjik ve konuşkan halinden eser kalmayan ünlü aktör, yakınları tarafından artık "Bay Sakin" olarak anılıyor.

Bruce Willis’in son hali sevenlerini üzdü! Yakın çevresinden yürek burkan açıklama

EŞİ EMMA HEMİNG'DEN DEV BAKIM YATIRIMI

Hastalığın ilerlemesiyle birlikte yakınlardaki tek katlı bir evde, 24 saat profesyonel bakımla yaşamını sürdüren Willis için eşi Emma Heming Willis büyük bir özveri gösteriyor.

Bruce Willis’in son hali sevenlerini üzdü! Yakın çevresinden yürek burkan açıklama

Aylık bakım maliyetinin 30 bin doları aştığı belirtilirken, sigortanın bu masrafları karşılamadığı ve Heming'in ailenin devasa servetinden bu süreçte büyük bir harcama yaptığı ifade ediliyor.

Bruce Willis’in son hali sevenlerini üzdü! Yakın çevresinden yürek burkan açıklama

SON ZAMANLARDA EN BÜYÜK KEYFİ

Zaman zaman karavanda gezintilere çıkan, dondurma yemekten keyif alan ve en büyük huzuru Neil Diamond şarkılarını dinlemekte bulan Willis, geçmişteki kekemelik sorunlarıyla da yeniden mücadele ediyor.

Bruce Willis’in son hali sevenlerini üzdü! Yakın çevresinden yürek burkan açıklama

Konuşurken kelimeleri bulmakta uzun süre duraksayan oyuncu, buna rağmen ailesinin ve çocuklarının sevgisiyle kuşatılmış durumda.

Bruce Willis’in son hali sevenlerini üzdü! Yakın çevresinden yürek burkan açıklama

DEMİ MOORE VE ÇOCUKLARINDAN BÜYÜK VEFA

Eski eşi Demi Moore ve çocukları Rumer, Scout, Tallulah ile küçük kızları Mabel ve Evelyn, bu zorlu süreçte bir an olsun Bruce Willis'i yalnız bırakmıyor.

Bruce Willis’in son hali sevenlerini üzdü! Yakın çevresinden yürek burkan açıklama

Aile bağlarını sıkı tutan yakın çevresi, her anını sevgi dolu bir atmosferde geçirmesini sağlamak için büyük bir çaba harcıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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Bruce Willis'in son hali sevenlerini üzdü! Yakın çevresinden yürek burkan açıklama
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