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Giriş Tarihi: 25.10.2026

‘Bu anı ömrümün sonuna kadar unutmayacağım’

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‘Bu anı ömrümün sonuna kadar unutmayacağım’
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Dünyaca ünlü dizi 'Game of Thrones'ta Ser Alliser Thorne karakterini canlandıran Owen Teale, festival için geldiği İstanbul'da şehir turuna devam ediyor. Galli oyuncu, önceki gün Şerefiye Sarnıcı'na gitti. Yetkililerden yapının tarihine dair bilgi aldığı sırada kanun, ud ve ney gibi geleneksel çalgılarla Ramin Djawadi'nin bestelediği Game of Thrones tema müziğini çalmaya başladı. Müziği duyan Teale, hemen telefonunu çıkarıp o anları kaydetti. Duygusal anlar yaşayan usta aktör, "Gözlerim doldu, çünkü hayatımda duyduğum en güzel 'Game of Thrones' tema müziği yorumuydu. Bu anıyı ömrümün sonuna kadar saklayacağım" dedi.
#İSTANBUL
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‘Bu anı ömrümün sonuna kadar unutmayacağım’
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