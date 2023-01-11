ATV'ninyapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yayınlanan tanıtımları ile büyük ses getiren yeni dizisi 'Ateş Kuşları, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yarın ilk bölümüyle yayınlanacak olan dizi, sezonun en çok konuşulacak işleri arasında yerini şimdiden aldı. Dizinin 'Sabit'i Emir Çubukçu ve 'Zıpkın'ı Erdem Şanlı, rolleri hakkında ilk kez konuştu. Çubukçu diziyle ilgili şunları söyledi: "Her senaryoda karakterlerin böyle yaşayan insanlar olduğuna şahit olamıyoruz, zor karşımıza çıkan bir şey.Beni en çok karakterlerin hayatın içinden olması etkiledi. Bu hikayede gerçek bir hüzün var. Benim karakterim 'Sabit'in; varoluşsal durumu sebebiyle özel biri bir engeli var. Dolayısıyla çok az konuşuyor. 'Sabit', sevdiği insanları ve ailesi bildiği köksüzleri korumak için gözünü karartabilecek birisi." İzleyicinin biraz ağlayıp, biraz güleceğini belirten Erdem Şanlı, sözlerine şöyle devam etti: "Köksüzler; hayatın acımasız ve sert tarafıyla küçük yaşlarında karşılaşmışlar. Belki bu dizi sayesinde insanların sokak çocuklarına bakış açıları değişir. 'Zıpkın' karakteri, insanlara umut vadediyor. Ailesini seven, koruyan, delikanlı bir karakter."