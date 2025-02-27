‘Bu kitap ile kalbimi açtım’

Oyuncu Cengiz Bozkurt yeni kitabı 'Ben Gülüyor muyum' için D&R Kanyon'da okurlarla buluştu. İlk kitabını yazma serüvenine dair konuşan Bozkurt, şunları söyledi: "İlk başta ne yazacağımı bilemedim açıkçası. Çünkü kendimi çok kalem oynatan bir insan olarak görmüyordum. Bu zamana kadar yazdığım ne bir senaryo, ne bir tiyatro oyunu var. Sadece icracı ve oyuncu olarak karşınızdaydım. Ama çok ısrar olunca, bir çocukluk arkadaşımı kaybetme hikayesi üzerinden bir makaleyle başladım. Sonrası da aslında çorap söküğü gibi geldi. Çünkü bir dertleşmeye, iç hesaplaşmaya dönüştü. Kitap ile tam anlamıyla kalbimi açtım diyebilirim. Oyunculuk kariyerinin ve personasının arkasına saklanmamış bir Cengiz Bozkurt var karşınızda."