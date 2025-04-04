İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, oyuncu Aybüke Pusat'a destek verip "Geçmiş olsun, aramıza hoş geldin. Ben dahil bir avuç oyuncuyuz yasaklı. 12. yılımı doldurdum, umarım sen bu kadar mesleğinden uzak kalmazsın" dedi. "Hak, hukuk, adalet" naraları atan Üzümcü'nün İzmir tiyatrolarında yaptıkları gün yüzüne çıktı. Gazeteci Serdar Kızık, "Bu ne pişkinlik diyeceğim ama yetmez. Daha haftası dolmadan yönettiğin tiyatrodan attırdığın iki sanat emekçisinin yüzüne nasıl bakacaksın? Bu tweet'i yazarken ellerin titremedi mi? Omurga meselesi. Faşizmin bitişi yakındır" dedi. Can Gençler ise Üzümcü'nün tiyatrodan kovduğu iki kadın çalışanı açıkladı: "Sen İzmir Şehir Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni olarak hiçbir gerekçe öne sürmeden oyuncu Hatice Altan ve sahne tasarımcısı Özlem Karabay'ı kovarken aynı faşizmi sürdürmüyor musun?"