‘Bu ülkenin hayalleri gerçek oldu’

Türkiye'nin elektrikli ilk cihazı Togg T10X'in marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu oldu. Başarılı oyuncu, T10X'li ilk reklam filminde, kızının doğum günü için çıktığı alışveriş yolculuğunda, "T10X'te teknolojinin, güvenliğin ve konforun fazlası var. Onunla tanışma sırası şimdi sizde" mesajını en doğal haliyle izleyicilere aktarıyor. İmirzalıoğlu, Togg iş birliğinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu anlamlı yolculuğun bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Türkiye'den çıkan ve küresel pazarlarda da iddiası olan yerli ve milli markamızın temsil ettiği değerlere dahil olmak gurur verici. Togg bir ülkenin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Biz de bu ilham dolu hikâyeyi, en samimi haliyle izleyicilere aktarmak istedik."