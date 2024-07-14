Bu yaz Anadolu’yu gezeceğim

Alişan, hayranlarıyla önceki akşam Girne'de buluştu. Konserlerine genellikle eşiyle birlikte giden sanatçı, "Onlar şu anda Çeşme'de tatilde ben oraya geçeceğim. İki aylık bir tatil planımız var. Çeşme'den sonra tüm Anadolu'yu gezmek istiyoruz" dedi.Alişan, konseri sırasında yıllar önce başından geçen ilginç bir olayı da anlattı: "Bostancı'da bir konser vermiştim onu hiç unutamıyorum. İlk konserimdi. O zaman daha yeni yeni tanınıyordum. Bir baktım 50-60 kız toplanmış üstüme doğru koşuyor. Önce ne olduğunu anlamadım. Meğer rahmetli Hilmi abi (Topaloğlu) o kızları ayarlamış. Neye uğradığımı şaşırmıştım. O anı hiç unutmuyorum."