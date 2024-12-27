sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Anasanat Dalı son sınıf öğrencileriyle Filistin'de yaşanan acıyı ele alan, 'Dayan Filistin' eserini yorumladı. Taşçı, bir müzisyenin dünyada yapması gereken çok önemli bir misyonu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Sanat her zaman her tür duygunun ifade aracıdır. 'Dünyanın yaşadığı bu zulüm, vahşet, savaş atmosferini sanatla nasıl daha geniş kitlelere duyurabiliriz' sorusunun cevabını düşündükten sonra ortaya çıkardığımız bir proje. Masumların yanındayız ve inanıyoruz ki bu zulüm bitecek, bu zalim çökecek."