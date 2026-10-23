’Bugünlere kimsenin ayağına basmadan geldim’

Betül Demir
, önceki gün Bebek'te görüntülendi. 6 Aralık'ta gerçekleşecek 20'nci yıl konserine hazırlandığını söyleyen şarkıcı, "O güne kadar kendimi bir kampa soktum. Bugün hava güzelken, son güneşli günlerin tadını çıkaralım dedim" diye konuştu. 20'nci yıl konseri hakkında da konuşan Demir, şunları söyledi: "Beni yalnız bırakmayan, her gün çoğalan çok kıymetli dinleyicime sürprizlerim var. Ekibimin de bana sürprizleri var. O gün oyun içinde oyun gibi bir şey olacak. Kimsenin sırtına binmeden, kimsenin ayağına basmadan, sadece müziğimle kendime odaklanarak geldim bugünlere. Bu yılları güzel şekilde ödüllendirmek istiyorum" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör