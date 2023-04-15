Bülent Serttaş yeni proje için 18 kilo verdi

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Kübra Özdemir'e, düzenlemesinin Hakan Sunul'a ait şarkının klip yönetmenliğini ise Selvi Serttaş üstlendi. Kliplerindeki eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, slov şarkısıyla da adından bir kez daha söz ettirecek. Yıllardır takım elbise ile gördüğümüz Bülent Serttaş, sarı boğazlı kazağı ve yeni tarzıyla da beğeni topladı. Ünlü sanatçıya yerli George Clooney yakıştırması yapılırken projesi için yaklaşık 18 kilo vermesi de sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.