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Giriş Tarihi: 4.10.2026

Burak Özçivit'ten Cannes çıkarması

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Burak Özçivit’ten Cannes çıkarması
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atv'nin sevilen dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'in başrol oyuncusu Burak Özçivit, Cannes'a gidiyor. Ünlü oyuncu, 12-15 Ekim'de Fransa'da düzenlenecek uluslararası televizyon fuarı MIPCOM'a katılacak.

Özçivit, 12 Ekim'de atv standındaki basın buluşmasında röportaj verecek, akşam ise atv'nin ev sahipliğindeki organizasyonda dünyanın farklı ülkelerinden kanal ve platform yöneticileriyle bir araya gelecek. Uluslararası pazara 'Land of the Sun' adıyla sunulan dizi, dünya izleyicisine ulaşacak. Cannes'da bir gün kalacak olan Özçivit, programının ardından Türkiye'ye dönerek 13 Ekim'de yeniden sete çıkacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BURAK ÖZÇİVİT #CANNES #ATV
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Burak Özçivit'ten Cannes çıkarması
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