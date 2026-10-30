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Giriş Tarihi: 30.10.2026

Buruk bir mutluluk

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Buruk bir mutluluk
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Esra Erol'un sunduğu 'Var mısın Yok musun'un 43. bölümünde 66 yaşındaki Mete Kökçü yarıştı. İlk turda 1 milyon TL'lik ilk kutuyu açtırsa da kendisine belirlediği stratejiden vazgeçmeyeceğini söyledi. 5. turun ilk kutusunda Zeynel'in 19 numaralı kutusunda son 5 milyon TL'yi bulunca en büyük ödüle veda etti. 5. turda bankanın teklifi 385 bin TL oldu. Ancak Mete teklifi kabul etmedi. 6. turda açtığı mavilerle bankanın teklifi 800 bin TL oldu. Son tura 1 mavi, 1 sarı ve 2 kırmızı kutuyla giren Mete, 7. turda açtırdığı 2 milyon TL sonrası bankanın 1 milyon 190 bin TL'lik teklifine, eşinin daha fazla riske girmesini istemediği için "Varım" dedi. Kendi kutusundan ise tam 3 milyon TL çıktı. Mete, buruk bir mutluluk ile yarışmaya veda etti.

#ESRA EROL #VAR MISIN YOK MUSUN
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Buruk bir mutluluk
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