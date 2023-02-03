Butterfly öncesi mutlaka okuyun

Son dönemde sağolsun Tiktok'un hayatımıza yeni bir güzellik trendi katmadığı gün yok. Bazen yeni bir saç rengi, bazen de yepyeni bir kesim ismi ile karşılaşıveriyoruz. Son dönemde ilgimi çeken ve milyon üzerinde etiket kullanımı ile öne çıkan bir saç trendi de 'Butterfly Cut' oldu. Peki nereden çıktı bu Butterfly? Bir kelebeğin kanatlarındaki dantelimsi görünümden ilham alan bu saç kesimi aslında 70'li yılların Farah Fawcett görüntüsü ile 90'ların katlı kesiminin bir melezi gibi. Belirgin ama yine de yumuşak katlar içeriyor. Hem kısa saçın hareketi var hem de uzun saçın ihtişamı. Yani ne yardan ne de serden vazgeçerim diyenler için ideal çözüm. Buraya kadar her şey çok kusursuz ve toz pembe görünüyor olabilir. Kuaföre doğru kapıdan çıkmaya hazırlanıyor da olabilirsiniz. Ama tabii ki önce bu satırları okumayı bitirmenizi öneririm.Butterfly kesimin en önemli özelliklerinden biri karşıdan bakanda gerçekten ihtişamlı bir izlenim uyandırması. Hani 'zengin durmak' derler ya... Bu tabii ki maddi bir anlamda kullanılmaz her zaman. Gür, ihtişamlı, şaşaalı sonuçlar için de söylenir biliyorsunuz. İşte Butterfly kesimde aranan sonuç bu. Hal böyle olunca öncelikle saçın katlı kesime rağmen halen uçlara doğru gür inmesi önemli. Buna göre saç bazen nano kaynaklarla çok natürel bir sonuç olmasına dikkat ederek yoğunlaştırılabilir. Ayrıca saçın şakak bölümündeki kat kesimine ve çene hattına özen gösterilmeli. Yüzü kareleştirmemeli. Bu ifadenize negatif bir hava katabilir. Bir anda insanların neye sinirlendiğinizi sormaya başladığına şaşırırsınız. Gerçekten de saçın görünümünüz ve ifadeniz konusunda böyle baskın bir gücü var. Ama tabii doğru kullanıldığında da mucizeler yaratır.Herkesebutterfly cut yakışacak diye bir zorunluluk tabii ki yok. Eğer yüz çerçevenizde bu kadar keskin katların iyi olmayacağını düşünüyorsanız size Ghost Cut'ı öneririm. Ghost Cut'ın ismi aslında az çok amacını anlatıyor. Yani hayalet gibi belli belirsiz verilmiş katlarla uygulanan bir kesim. Butterfly gibi kesimlerin antitezi. Katlı kesimlerde çok belirgin makas izleri görürüz. Bu katlar ya yüzü daha oval göstermek adına ya da saçlara hacim vermek için yapılır, fakat sonuç olarak tepelerde çok sert kat yerleri ile çok cılız uçlar olma riski vardır. Ghost Cut'tan önce müşterilerimiz böyle kesimlerden sonra saçlarında "2 boy oldu, katları yumuşatabilir miyiz?" isteği ile gelirdi. Yüzü de çok belirgin bir çerçeve içine oturttuğu için yüzün ifadesi sertleşirdi. Hatta işin aslan yelesine kadar gittiği aşırı durumlar biliriz...Oyunculuktaki yeteneği ile hepimizi kendine hayran bırakan Eda Ece ile çalışmaya başladığımızda öncelikli yaptığımız değişim, saçının rengi oldu. Sarısının tonunu saçının dip kısımlarındaki natürel renginden ilhamla sıcak geçişlerin olduğu daha doğal bir sarı tonuna çektik. Saç, tek bir sarı tonundan geçişlere kavuşunca boyutlandı ve yüzünün kontürüne harika bir uyum sağladı. Fazla katlı bir kesim tercih etmememiz ve yoğunlaştırma işlemi de saçı için bence ideal adımlardı. Yüzün çerçevesiden kalan saçlara uyguladığımız ışıltılar, bakışlarını kamera önünde daha da parlattı. Eda Ece artık saç bakımına daha da özen gösteriyor. Özellikle ısı kontrollü ürünler kullanmaya dikkat etmesi ve saçlarına yoğun nem sağlayan bakım yapması saç sağlığını koruyor.GHOST Cut için sanırım en iyi örneklerden biri Victoria's Secret modellerinin saçları olmalı. Saçlarındaki katlar asla çok belli olmuyor. Onun yerine ahenkli, gür ve sağlıklı bir saç görüntüsü ortaya çıkıyor. Ghost Cut kesimini yaparken saçlarınızın ara bölgelerinde doğal katları takip ediyoruz ve onları taklit ediyoruz aslında. Böylece saçlarınız bir anda sağlıklı bir hacme kavuşuyor. Hem açık hem toplu, düz fön ile ya da dalgalı şekil verdiğinizde rahatça kullanabildiğiniz bu kesim özellikle ince telli saçlara çok önerdiğimiz bir yöntem.