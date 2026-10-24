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Giriş Tarihi: 24.10.2026

Buzulların arasında telefonunu kaybetti

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EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Buzulların arasında telefonunu kaybetti
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ÜNLÜ şarkıcı Buray, Grönland tatilinde yaşadığı talihsiz olayı anlattı. Buzulların arasında teknede balık yakalamanın heyecanıyla telefonu düşürdüğünü belirten şarkıcı, cihazın buzulların arasında kaybolduğunu söyledi. Bir hafta telefonsuz kalan şarkıcı "Telefonsuzluk düşman başına! Sabah uyanıyorsunuz, alarm yok. Taksi çağıracaksınız, çağıramıyorsunuz. Para çekeceksiniz, çekemiyorsunuz. Her şey telefon. Ama iyi tarafı da oldu. Evde bir kâğıt var, bir kalem var. Durdum, odaklandım, beste yaptım. O beste belki de benim için çok kıymetli bir şey olacak" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Buzulların arasında telefonunu kaybetti
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