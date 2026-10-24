Buzulların arasında telefonunu kaybetti

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ÜNLÜ şarkıcı Buray, Grönland tatilinde yaşadığı talihsiz olayı anlattı. Buzulların arasında teknede balık yakalamanın heyecanıyla telefonu düşürdüğünü belirten şarkıcı, cihazın buzulların arasında kaybolduğunu söyledi. Bir hafta telefonsuz kalan şarkıcı "Telefonsuzluk düşman başına! Sabah uyanıyorsunuz, alarm yok. Taksi çağıracaksınız, çağıramıyorsunuz. Para çekeceksiniz, çekemiyorsunuz. Her şey telefon. Ama iyi tarafı da oldu. Evde bir kâğıt var, bir kalem var. Durdum, odaklandım, beste yaptım. O beste belki de benim için çok kıymetli bir şey olacak" dedi.