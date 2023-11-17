Candan kardeşler cezaevinde: Adliyede ‘Neden’ diye bağırarak sinir kriz geçirdiler

'SUÇ gelirlerini aklama' gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve kardeşi Nihal Candan ile Hacı İsrafil S., önceki gün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Küçükçekmece Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce kara para aklama ve örgüt üyeliği suçlarından tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Bahar Candan, avukatına "Bir şeyler yapabilir misiniz?" derken, Nihal Candan hâkimlik önünde defalarca "Neden? Neden?" diye bağırarak sinir krizi geçirdi. Cezaevine gönderilmek üzere araca bindirilirken Bahar Candan'ın medya mensuplarına dönerek "Asıl suçlular dışarıda, ünlü olduğumuz için bizi tutuklattınız" dediği duyuldu.BAHAR Candan, Gülnihal Çiçek ve Hacı İsrafil S. ile ilgili çalışmanın, daha önce bir suç örgütüne yönelik yürütülen nitelikli dolandırıcılık ile ilgili soruşturmanın devamı olduğu kaydedildi. Soruşturmada, ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güven kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti. Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle mağdurlara geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmiş, 3 Mayıs'taki operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı