Canfeza ve Ezra nene büyük tehlikede!

ATV ekranlarında yedinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yapımını NGM'nin üstlendiği 'Bir Gece Masalı' gecenin en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Altıncı bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandıran dizinin 7. bölümünde Mahir, Sıla ile anlaşma yapar ve önceki planlarına sadık kalırlar. Canfeza, Selim'e izini kaybettirirken Mahir'den de uzak durmaya kararlıdır. Boris yani Raşit komiser tutsak aldığı Kürşat ile büyük sırrını paylaşır ve kardeş olduklarını açıklar. Hazırladığı pasaport ve ülkeden çıkış bileti ile Sıla'yı dedesinin ayarladığı araca bindirir. Ancak arabada sürpriz vardır. Sıla'nın yanındaki beklenmedik kişi Selim'den başkası değildir. Canfeza'nın telefonun kapalı olmasından şüphelenen Sare, Mahir'e babaannesinin planını anlatır. Canfeza'ya engel olmak için marinaya giden Mahir geç kalmıştır. Canfeza ve nenesini taşıyan tekne çoktan kalkmıştır. Ancak Afet Hanım dediği gibi Yunanistan'a değil onları ölüme götürmektedir.