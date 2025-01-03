Arabeskin kralı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti! Tüm Türkiye’yi bu şarkıyla ağlatmıştı...

Arabesk müziğinin sevilen ismi, oyuncu, yönetmen, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Türk arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un vefatı, sanat camiasını ve milyonlarca hayranını derinden sarstı. Müziğiyle olduğu kadar şiirsel sözleriyle de bir döneme damga vuran Tayfur'un kaybı, sosyal medyada adeta bir taziye seline dönüştü.
'Ferdi Baba' lakabıyla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur'un en sevilen parçaları da yeniden gündeme geldi. Bunlardan biri de 90'lı yıllara damga vuran 'Emmoğlu' şarkısı vardı. O dönem satış rekorları kırarken şarkının hikayesi de bir o kadar acıklı...
Emmoğlu'nu herkes ezbere biliyor ama hikayesi sır gibi gizli!
'Emmioğlu' şarkısı, arabesk müzik için yeniden umut oldu. Parça normalde en çok 500 bin satan kasetlerin rekorunu kırdı. Emmioğlu'nu Kibariye gibi pekçok sanatçı da seslendirdi. Emmioğlu ile birlikte ilk defa bir arabesk şarkısına klip çekildi. O dönemin parasıyla 90 milyon harcanan klibe 4 gün çalışma yapıldı. Helikopterler ve lüks araçlar kiralandı.
AYNI KIZA AŞIK OLDULAR
'Türkiye'de arabesk öldü' denilen dönemde arabeski yeniden hayata geçiren şarkının hikayesi de dinleyenlerin hafızasına kazındı. Şarkı iki amcaoğlunun aynı kıza duyduğu aşkı anlatıyor.
İşte Emmoğlu'nun hikayesi...
Eski köylerden birinde aynı kıza aşık olan amca oğullarından biri yurt dışına çalışmaya gider. Diğeri ise gecekondudan girdiği İstanbul hayatından yasal olmasa da zengin biri olarak çıkar. Köydeki sevgilinin ölüm haberi gelince de biri Almanya'dan gitarını alıp, diğeri de son model arabasıyla köye gelir. İki kuzenin can yakan bu olayın ardından arasında geçen konuşma dizelere dökülür.