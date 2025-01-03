Arabeskin kralı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti! Tüm Türkiye’yi bu şarkıyla ağlatmıştı...

Emmoğlu'nu herkes ezbere biliyor ama hikayesi sır gibi gizli!

'Emmioğlu' şarkısı, arabesk müzik için yeniden umut oldu. Parça normalde en çok 500 bin satan kasetlerin rekorunu kırdı. Emmioğlu'nu Kibariye gibi pekçok sanatçı da seslendirdi. Emmioğlu ile birlikte ilk defa bir arabesk şarkısına klip çekildi. O dönemin parasıyla 90 milyon harcanan klibe 4 gün çalışma yapıldı. Helikopterler ve lüks araçlar kiralandı.

AYNI KIZA AŞIK OLDULAR

'Türkiye'de arabesk öldü' denilen dönemde arabeski yeniden hayata geçiren şarkının hikayesi de dinleyenlerin hafızasına kazındı. Şarkı iki amcaoğlunun aynı kıza duyduğu aşkı anlatıyor.