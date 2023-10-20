Cannes’da yine Atv diziler konuşuldu

'Dizi atv'de izlenir' diyerek yola çıkan atv; 7 kıtada, 100'den fazla ülkede içerikleri izlenen bir televizyon kanalı haline gelerek, 30. yaşında başarısını dünya ölçeğinde taçlandırmaya devam ediyor. atv Distribution, her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın dört bir yanından gelen televizyon yöneticileriyle görüşmeler yaptı.Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Safir, ilk kez yer aldığı dünyanın en büyük TV içerik fuarı MIPCOM'da alıcıların gözdesi oldu. Aynı zamanda atv'nin geniş kataloğunda yer bulan 'Ateş Kuşları', 'Kardeşlerim', 'Kuruluş Osman' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizilerinin yeni sezonlarına büyük ilgi gösterildi.Fuarda yerinde incelemelerde bulunan T. C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Sayın Batuhan Mumcu, Sinema Genel Müdürü Sayın Erkin Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Develioğlu, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Münir Üstün, atv standını ziyaret etti. Atv Genel Müdürü Ali Türkarslan ve İçerik Satış Müdürü Müge Akar ile fuar ve sektör hakkında görüş alışverişinde bulundu.