Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Yaşantısı adım adım takip edilen Neguesha, geçtiğimiz günlerde yurtdışı seyahatine çıktı. Ünlü modele, Londra sokaklarında "Bir çantanın sahte mi, gerçek mi olduğunu nasıl anlarsınız?" diye soruldu. İlginç bir yöntem kullanan Fanny, çantayı koklayarak sahte olduğunu buldu.

'LEMİNA TARZ SAHİBİDİR'

Lüks çanta koleksiyonu olan ve her ay çanta alışverişi yapan Fanny Neguesha, gerçek ürünü kolaylıkla ayırt edebildiğini söyledi. Ünlü model, "Malzeme önemli, önce derinin kokusundan belli olur. Tabii iç tasarım da kendini belli eder" dedi. Neguesha, Lemina'nın da çok zevkli olduğunu belirtip "Eşim de bana her zaman şık çantalar seçer. Bilgili ve tarz sahibidir" diye konuştu.