‘Çatlı’nın galasına 2 bin kişi katıldı

Yönetmenliğini Deniz Enyüksek'in üstlendiği 'Çatlı 2' filmi, gala gecesinde izleyiciyle buluştu. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gecede filmin oyuncuları, yapım ekibi ve Abdullah Çatlı'nın ailesi yer aldı. Abdullah Çatlı'nın hayatını 1980'li yılların siyasi atmosferi ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde ele alan filmin çekimleri İstanbul
, Ankara
ve Macaristan
'da gerçekleştirildi. Abdullah Çatlı'yı canlandıran Vedat İnceefe, filmi montaj sonrasında izlediğinde duygulandığını belirterek yaşanmış hikâyeleri beyaz perdeye aktarmanın kendisi için zorlayıcı bir süreç olduğunu anlattı.