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Giriş Tarihi: 30.10.2026

‘Çatlı’nın galasına 2 bin kişi katıldı

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EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Çatlı’nın galasına 2 bin kişi katıldı
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Yönetmenliğini Deniz Enyüksek'in üstlendiği 'Çatlı 2' filmi, gala gecesinde izleyiciyle buluştu. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gecede filmin oyuncuları, yapım ekibi ve Abdullah Çatlı'nın ailesi yer aldı. Abdullah Çatlı'nın hayatını 1980'li yılların siyasi atmosferi ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde ele alan filmin çekimleri İstanbul, Ankara ve Macaristan'da gerçekleştirildi. Abdullah Çatlı'yı canlandıran Vedat İnceefe, filmi montaj sonrasında izlediğinde duygulandığını belirterek yaşanmış hikâyeleri beyaz perdeye aktarmanın kendisi için zorlayıcı bir süreç olduğunu anlattı.
#İSTANBUL #ANKARA #MACARİSTAN
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‘Çatlı’nın galasına 2 bin kişi katıldı
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