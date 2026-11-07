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Giriş Tarihi: 07.11.2026

Cazlı kutlama

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Cazlı kutlama
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Antalya geçen hafta yoğun günlere sahne oldu. Turizmin kalbi, Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'nda attı. Açılış törenine katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada Türkiye turizm gelirinin yüzde 44'ünün Antalya'dan geldiğini söyledi. Ertesi gün ise bir kutlama vardı. Lara'da, Barut Hotels Group 55. kuruluş yıldönümünü bir davetle kutladı. Grubun yeni vizyonu ve hizmetlerinin tanıtıldığı gecede ünlü caz sanatçısı Selen Beytekin sahne aldı. Beytekin, balo için hazırlanan özel repertuvarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Cazlı kutlama
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