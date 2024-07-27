Çekimler bitti vizyonu bekliyor

Yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı 'Çakallarla Dans 7' filminin çekimleri tamamlandı. İstanbul'da başlayan çekimlerine İzmir'de devam eden ekip "Paydos" dedi. Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana gişe rekorlarına imza atan 'Çakallarla Dans', yedinci filminde de iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Yeni maceraları için İzmir'e giden 'Çakallar' bu kez dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek. Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz gibi isimlerin rol aldığı film 6 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.