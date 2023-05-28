Çektiğim iki film geri planda kaldı

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, kızları Vina ile birlikte önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Güzel havayı fırsat bilip yürüyüşe çıktıklarını söyleyen Boz, "Önce sabah sporumuzu yaptık, sonra kahvaltımızı. Şimdi de eve gidiyoruz" dedi. Son dönemle TV'den uzak kalan Boz, "Aslında bir dizi olsun istiyorum ama okuduğum senaryolarda içime sinen iş çıkmadı. Biraz titiz davranıyorum. İki tane film çektik. Onlar da deprem dolayısıyla biraz geri planda kaldı. İstediğim gibi bir iş olursa ekranda olacağım" diye konuştu.